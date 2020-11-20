Sincik ilçesinde sis etkili oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sincik ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağış sonrası yerini sisli havaya bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşüğü ilçede sürücüler daha dikkatli ilerledi.

Sincik Kahta Karayolunda araçlar sis lambalarını yakarak ilerleye bildi.