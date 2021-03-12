Adıyaman’da gece saatlerinden buyana etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman merkezde hızı saatte 32 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu elektrik akımlarında kesinti oldu. Rüzgar nedeniyle bir petrol istasyonunda bulunan yakıt pompaları devrilerek zarar gördü. Yakıt pompaları, görevliler tarafından kontrollü bir şekilde devrildiği yerden kaldırıldı. Rüzgar kent merkezinde bulunen trafik lambalarına da zarar verdi. Bazı trafik lambaları şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden söküldü.