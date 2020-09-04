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Sıcak hava vatandaşları bunalttı
HAVA SICAKLIĞININ MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYRETTİĞİ ADIYAMAN’DA VATANDAŞLAR GÖLGE YERLERİ TERCİH EDİYOR.
ADIYAMAN 04.09.2020, 14:39
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adıyaman’da vatandaşlar gölge yerleri tercih ediyor.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği Adıyaman kent merkezinde sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge yerleri tercih ediyor. Kent merkezindeki parklarda yaşlılar ağaç gölgelerini tercih ederken, çocuklar ise süs havuzlarının fıskiyelerinden gelen serin havadan faydalanıyor.
Cuma namazında camiye sığmayan cemaat cami dışında gölge yerleri tercih ederken, özellikle çiçek satıcıları çiçeklerin sıcaktan etkilenmemesi için su ile çiçekleri serinletti.
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