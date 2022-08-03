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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürüldü.

ADIYAMAN 03.08.2022, 16:22
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, R.G., idaresindeki 10 PK 364 plakalı Tofaş marka otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında seyir halinde olduğu esnada alev aldı. Aracın motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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