Seyir halindeki motosiklet yandı

Adıyaman’da, seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanan motosiklette esnaflar müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümer Meydanı (Atatürk Heykeli) yakınlarında seyir halinde olan bir motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Yanan motosikleti durduran sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden esnaflar ellerine aldıkları yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Motosikletin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında ölen yada yaralanan olmazken motosiklette maddi hasar meydana geldi.