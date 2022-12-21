Sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı

Adıyaman’da, yolda gördüğü bir köpeği sevmek isteyen genç kız, köpek tarafından ısırılarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü arka sokağında yürüyen 17 yaşlarındaki Elif E., kaldırımda duran cins bir köpeği sevmek istedi. Bir süre köpeği seven Elif E., köpeğin aniden saldırısına uğradı. Elinden ısırılan genç kız için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olan genç kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.