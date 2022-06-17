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Serada kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kurmuş olduğu serada kenevir yetiştiren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN 17.06.2022, 23:44
Serada kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kurmuş olduğu serada kenevir yetiştiren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu köyünde bulunan B.A.’ya ait sera içerisinde kenevir yetiştirildiğine dair bilgi alındı. Durum üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince belirtilen seraya operasyon düzenlendi. Sera içerisinde 293 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri jandarma ekiplerince kökünden sökülerek imha edilirken B.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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