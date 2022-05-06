Sel suları meyve ağaçlarını vurdu

Adıyaman’da, önceki gün yağan şiddetli yağışlardan dolayı oluşan sel suları meyve ağaçlarına zarar verdi.

Önceki gün aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur yağışından dolayı Adıyaman merkeze bağlı Ilıcak (Fırlaz) Köyü yakınlarındaki bir dere yatağında sel meydana geldi. Şiddetli yağışlardan dolayı dere yatağında n taşan sel suları kökünden söktüğü ağaçları da metrelerce sürükledi. Sel nedeniyle 5 meyve ağacı hasar görürken kökünden sökülen ağaçlar ise dere yatağında bulundu..