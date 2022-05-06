Son Dakika
Ali Koç: "Cüneyt Çakır, Galatasaray - Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Sizce diğer hakemler, bunu yapan güçten etkilenmiyor mu?"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız."
Sel suları meyve ağaçlarını vurdu
Adıyaman’da, önceki gün yağan şiddetli yağışlardan dolayı oluşan sel suları meyve ağaçlarına zarar verdi.
ADIYAMAN 06.05.2022, 13:06
Adıyaman’da, önceki gün yağan şiddetli yağışlardan dolayı oluşan sel suları meyve ağaçlarına zarar verdi.
Önceki gün aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur yağışından dolayı Adıyaman merkeze bağlı Ilıcak (Fırlaz) Köyü yakınlarındaki bir dere yatağında sel meydana geldi. Şiddetli yağışlardan dolayı dere yatağında n taşan sel suları kökünden söktüğü ağaçları da metrelerce sürükledi. Sel nedeniyle 5 meyve ağacı hasar görürken kökünden sökülen ağaçlar ise dere yatağında bulundu..