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Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına destek

‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesiyle Adıyaman’da ki sektör temsilcileri 11 bin kitap bağışında bulundu.

ADIYAMAN 05.04.2022, 10:59
Sektör temsilcilerinden kitap toplama kampanyasına destek

‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesiyle Adıyaman’da ki sektör temsilcileri 11 bin kitap bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan öğrencilerin ders saatleri dışında kalan vakitlerini okuyarak, araştırarak, kendilerini geliştirerek değerlendirmelerine katkı sunacak ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesinde Adıyaman’da sürdürülen hazırlık çalışmaları tamamlandı.

İhtiyaca yönelik atılacak adımların planlaması yapılarak ilimizde kütüphanesi olmayan 358 okul tespit edilerek, bu okullar için kütüphane donatım malzemeleri Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ‘Metal Teknolojileri Alanı’ ve ‘Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı’nda eğitim gören öğrenciler tarafından öğretmenleri gözetiminde yapıldı.

Bu çerçevede kütüphane kurulumu veya kütüphane yenilenmesine ihtiyaç duyulan okullara kütüphane yönetici masası, okuma masası ve sandalyeleri ile kitap raflarının üretimi mesleki ve teknik anadolu lisesi atölyelerinde gerçekleştirilerek tüm okullara kütüphane kazandırılarak kütüphanesiz okul kalmadı.

Donatımı tamamlanan kütüphanelerin kitapla buluşması çalışmasıyla veli, öğrenci, öğretmen ve hayırsever katkısının sağlanması için il genelinde ‘Kütüphaneler Kitap Dolsun, Herkes Okusun’ kitap toplama kampanyası başta olmak üzere çeşitli kampanyalar düzenlendi.

Kitap toplama kampanyalarından biri olan mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı çırak öğrencileri istihdam eden işletmelere yönelik başlattığımız ‘İş Dünyası, Okul Kütüphanelerini Kitapla Dolduruyor’ kampanyasıyla Adıyaman Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesinin yürüttüğü çalışmayla çırak öğrenciler istihdam eden özel sektör temsilcileri tarafından kampanyaya 11 bin kitap bağışı yapıldı.

Özel sektör temsilcileri tarafından bağışlanan kitapların teslim töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, “Çocukların hayal gücünü, üretkenliğini, sorun çözme yetilerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz kampanya ile bizleri destekleyen özel sektör temsilcileri sayesinde çok kısa süre içerisinde 11 bin kitabın bağışlanmasında özveriyle çalışan okulumuz müdür yardımcılarından Fadime Ayaz başta olmak üzere okul idaresine ve sektör temsilcilerimize teşekkür ederim. Kitap okumanın öğrencilerimizi her yönden geliştiren bir alışkanlık olmasının yanında, teknolojinin olumsuz etkilerinden de koruyacağını düşünerek okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Yapılan bağışlarla birlikte İlimizde okul kütüphanelerimizdeki sayımızı çok kısa süre içerisinde 458 binden 1 milyon 226 bine çıkardık. İlimizde öğrenci başına düşen kitap sayısını da 2.8’den 7.8’e çıkarttık. Kitap toplama kampanyamız devam etmektedir. Ayrıca 60 bin öğrencimizin katıldığı kitap okuma kampanyamızda devam ediyor” İfadelerini kullandı.

Program, kitap bağışı yapan sektör temsilcilerine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı tarafından plaket verilmesiyle son buldu.

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