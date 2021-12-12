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Şehitlerin isimleri okulda yaşatılacak

‘Bir Şehit Bir Sınıf’ projesi kapsamında Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde her sınıfa vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren kahraman şehitlerimizin isimleri verildi.

ADIYAMAN 12.12.2021, 11:38
Şehitlerin isimleri okulda yaşatılacak

‘Bir Şehit Bir Sınıf’ projesi kapsamında Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde her sınıfa vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren kahraman şehitlerimizin isimleri verildi.

Şehitlerimiz Adına Ekibi Adıyaman Temsilciliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde her sınıfa şehitlerimizin isimleri verildi.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezun olan Nazlıcan Uçar, arkadaşları ile birlikte vatan toprakları için canını feda eden kahramanların isimlerini yaşatmak için mezun olduğu okulun sınıflarına şehitlerin isminin verildiği “Bir Şehit Bir Sınıf” projesini hayata geçirdi.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve şehit aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda kahraman şehitlerimizin isimleri tek tek okunarak özgeçmişleri ve hayatlarıyla ilgili kısa slayt gösterisi yapıldı.

Duygulu yüklü anların yaşandığı programda kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri duygularını dile getirdi.

Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimizin sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacaklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Yüce Allah, bizleri şehitlerimizin şefaatine nail etsin. Devlet olarak kıymetli şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Sizler, bu vatanın üzerinde yükseldiği şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Şehitlerimiz olmazsa bu vatanda olmaz. Şehitlerimiz bu memleketin tapu senetleridir. Bir sınıfa veya bir okula şehitlerimizin isminin verilmesi bir semboliktir. Şehitlerimizin isimleri ve değeri tabelalarla ölçülemeyecek kadar değerli ve büyüktür. Kahraman Şehitlerimiz bu vatanın teminatı ve sigortasıdır. Türkiye Cumhuriyeti tamamen şehitlerimizin üzerinde yükseliyor. Bundan dolayı kıymetli şehit ailelerimiz bizim başımızın tacı, boynumuzun borcudur. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, onları her zaman şükran ve minnet ile yâd ediyoruz. Şehit eşleri, çocukları, anne, babaları ve kardeşleri şehitlerimizin bize emanetidir. Biz şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onların aziz hatırasını sonsuza kadar yaşatmak Türk Milletinin her ferdinin görevidir. Böyle güzel bir programı hazırlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar’ın konuşmasının ardından şehit ailelerine hediye takdimi yapıldı.

Tören, Vali Mahmut Çuhadar ve şehit aileleri tarafından dersliklerin girişine kahraman şehitlerin fotoğrafları ve isimlerini içeren tabelaların yerleştirilmesiyle sona erdi.

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