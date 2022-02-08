banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?

Şehit Fatih Doğan’ın ismi güzel sanatlar lisesine verildi

Adıyaman merkezde bulunan Güzel Sanatlar Lisesinin ismi Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi olarak değiştirildi.

ADIYAMAN 08.02.2022, 16:32
Şehit Fatih Doğan’ın ismi güzel sanatlar lisesine verildi

Adıyaman merkezde bulunan Güzel Sanatlar Lisesinin ismi Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi olarak değiştirildi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Suriye’nin Azez ilçesine bağlı Mare bölgesinde PKK/PYD terör örgütünün polis özel harekat aracına yaptığı güdümlü füze saldırısı sonucu silah arkadaşları ile birlikte şehit olan Polis Memuru Fatih Doğan’ın ismi güzel sanatlar lisesine verildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen törene şehidin ailesi başta olmak üzere, Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve öğrenciler katıldı.

Aziz milletimizin nezdinde şehitlerimizin ve gazilerimizin yeri ve değerinin çok farklı olduğunu dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Şehitlerimizi ne kadar minnet duygularımızla ansak azdır. Şehitlerimiz aziz vatanın ve bu devletin tapusu ve al bayrağımızın vesikasıdır. Onların haklarını asla ve asla ödeyemeyiz. Bu okulda hem şehidimizin adı yaşatılacak hem de ona milletimiz adına minnettarlığımızı ifade etmiş olacağız. Öğrencilerimizden istediğimiz, uğruna şehit olunan bu vatanı daha iyi koruyup, daha iyi geliştirmeleri. Mutlaka onlara layık olacak bir nesil olarak çalışmamız ve gayret etmemiz gerekiyor. Onların uğruna can verdiği bu vatan, bayrak için aynı hassasiyeti bizim de göstermemiz gerekiyor. Aziz şehitlerimiz bu toprakların ilelebet Türk yurdu olabilmesi adına, huzur, güven ve rahat bir ortamda yaşayabilmemiz adına kanını, canını feda etti. Bizim Fatih şehidimize ve ailesine minnet borcumuz var. Ben şehidimizin ailesini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Milletimiz adına saygılarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Vatan için en sevdiklerini feda ettiler. Bizlere ancak sonsuz minnet düşüyor. Tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Törende duygularını dile getiren Şehit Polis Memuru Fatih Doğan’ın babası Mehmet Doğan ise, öğrencilere seslenerek “Hepiniz birer Fatih’siniz. Fatih evladımızın şehadeti ile birlikte acımız büyük ancak şerefimizde çok büyüktür. Bu ilim ve irfan yuvasına Fatih Doğan ismi verildi. Bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu ezanı susturmayacağız. Fatih evladımız bu mukaddes değerler uğruna şehadet şerbetini içti. O hepimiz için şehit oldu. Şehitler ölmez, ölmedikleri gibi de bu vatanı bizlere armağan ettiler. Dumlupınar’da, Çanakkale’de, 15 Temmuz’da şehit olanların sayesinde bugün burada huzur ve güven içerisinde oturuyoruz. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Hepsinin mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua sonrası tören sona erdi.

Yorumlar (0)
kısa süreli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11