Şehit Fatih Doğan adına hatıra ormanı oluşturuldu

‘Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi kampus alanında geçtiğimiz ay Suriye’de şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Fatih Doğan adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Üniversitenin kuzey bölümünde 20 dönümlük arazide oluşturulan Özel Harekat Polis Memuru Fatih Doğan Hatıra Ormanına bin 111 adet fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikimine, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve eşi Aysun Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar, Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaaslan, şehidin ailesi, siyasi parti temsilcileri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Geniş bir katılıma sahne olan, birbirinden güzel ve anlamlı görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Şehit yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı etkinlikte konuşan Şehit Fatih Doğan’ın babası Mehmet Doğan, “Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız o kadar anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza attı ki, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Evladımızın isminin burada yaşayacak olması bizler için mutluluk vericidir. Gözyaşlarımız üzüntüden değil, gurur ve sevinçtendir. Evladımızın adına oluşturtulan hatıra ormanı, beni ve ailemi ziyadesiyle memnun etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde çifte mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Bugün, ‘Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ projesi kapsamında 7 bin adet fidanı üniversitemiz kampüsünde toprakla buluşturmanın heyecanını yaşarken, Suriye’de şehit olan Fatih Doğan kardeşimizin adını da bir hatıra ormanı ile yaşatacak olmanın da gururunu yaşıyoruz.

Rektör Turgut, “Bu alana Fatih Doğan kardeşimizin adına bin 111 fidan diktik. Üniversitemizde toplamda 7 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bin 400 tanesi Besni, 800 tanesi Hasancık çiftliğimizde, 700 tanesi Kahta ilçemizde kalanları ise üniversitemizin farklı alanlarına dikiyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik’in duaları ile yapılan etkinlikte katılımcılara pilav ikram edildi.