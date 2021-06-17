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Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Mardin’de bir eve terör örgütü PKK tarafından yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzm. Çvş. Mehmet Kılınç’ın oğlu Muhammed Eymen Kılınç’a doğum günü sürprizi yapıldı.

ADIYAMAN 17.06.2021, 11:52
Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Mardin’de bir eve terör örgütü PKK tarafından yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzm. Çvş. Mehmet Kılınç’ın oğlu Muhammed Eymen Kılınç’a doğum günü sürprizi yapıldı.

Şehit çocuğunun Nene Hatun Anaokulu’nda gerçekleştirilen doğum günü etkinliğine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, Okul Müdürü Mikail Çelik, Şehit eşi Ceyda Kılınç, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Şehit oğlu Muhammed Eymen Kılınç ve arkadaşlarına İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt tarafından çeşitli hediyeler verildi.
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