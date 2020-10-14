Şehir içi trafik akışını yüzde 30 rahatlatacak proje test ediliyor
ADIYAMAN BELEDİYESİ, ŞEHİR İÇİ TRAFİK AKIŞINI YÜZDE 30 RAHATLATACAK PROJENİN TEST ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI.
Adıyaman Belediyesi, şehir içi trafik akışını yüzde 30 oranında rahatlatacak projenin test çalışmalarını başlattı.
Araç yoğunluğuna bağlı olarak sinyal sürelerini optimize eden sistemin Valilik kavşağındaki çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeni uygulama hakkında bilgi verdi. Başkan Kılınç, “Şehrimizde bulunan sinyalize kavşaklarda araç yoğunluğuna bağlı olarak sinyal sürelerini optimize eden sistemin deneme çalışmalarına başlıyoruz. Mevcut trafik akışında yüzde 30’luk bir iyileşme beklediğimiz bu yeni sistemin ilk denemesini Valilik kavşağında başlattık” diye konuştu.
Sürücüler ise yeni sistemin oturması halinde şehir içi trafiğin daha da rahatlayacağını dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.
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