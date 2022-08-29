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Sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Adıyaman’da, sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
ADIYAMAN 29.08.2022, 13:46
Adıyaman’da, sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda bulunan Hasancık Köyü yakınlarında yer alan sazlıkta yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ise bir çok börtü böcek telef oldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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