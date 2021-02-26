Sarıyaprak köyü karantina altına alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü korona virüs vakasının giderek artmasından dolayı karantina altına alındı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Besni ilçe Hıfzıssıhha Kurulu, 691 kişinin yaşadığı Sarıyaprak köyünde yaklaşık 20 kişide korona virüs vakasının tespit edilmesi üzerine 10 günlük karantina kararı aldı.

Köy halkı ile çevre köylerin taziyelere katılması ve vakaların bu köylere de intikal etmesinin ardından vaka artışının önüne geçilmesi adına İlçe hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25.02.2021 saat 18:00’dan itibaren 10 gün süre ile karantinaya alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Jandarma köy giriş ve çıkışlarını dubalar ile kapatarak ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışları yasakladı.