Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole düşen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Adıyaman istikametine gitmekte olan ve ismi öğrenilemeyen 46 ACA 205 plakalı Toyota marka kamyonet sürücüsü Elbistan Gölbaşı karayolu yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerinden geçmekte olan özel bir araç ile Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor