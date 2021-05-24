Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde su dolu şişeler taşıyan Tır’ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mustafa Çelebi idaresindeki 44 AG 695 plakalı su şişesi taşıyan Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Şarampole devrilen Tır’ın römorkunda bulunan su dolu plastik şişeler yola saçıldı. Yaşanan kazada sürücü Mustafa Çelebi yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.