banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması

Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde su dolu şişeler taşıyan Tır’ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 24.05.2021, 18:41
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde su dolu şişeler taşıyan Tır’ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mustafa Çelebi idaresindeki 44 AG 695 plakalı su şişesi taşıyan Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Şarampole devrilen Tır’ın römorkunda bulunan su dolu plastik şişeler yola saçıldı. Yaşanan kazada sürücü Mustafa Çelebi yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)