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Şarampole devrilen araç sürücüsü yaralandı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
ADIYAMAN 02.03.2022, 15:13
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Murat Vakkas Vakitbilir idaresindeki 27 AHV 603 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 13. Kilometrede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.