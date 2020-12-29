Sanayi sitesine kanalizasyon şebekesi döşeniyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından sanayi sitesinde kanalizasyon hattı çalışması yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, ilçe genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki kanalizasyon şebekesi ihtiyacı, su ve kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince döşenen yeni hat ile ortadan kaldırıldı. Yapılan çalışma dolayısıyla sanayi sitesi esnafı, altyapı konusunda sorun yaşamayacakları için memnuniyet duyduklarını belirtti.