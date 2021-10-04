Samsat’ta yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesi köylerinde yaptırılan deprem konutlarının inşaatları hızla devam ediyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde ağır hasarlı olarak tespit edilerek yıkılan evlerin yerine kalıcı konutların yapılması çalışmaları kapsamında yapılan ihaleler ile yaptırılan 279 konutun inşaatları hızla devam ediyor. Bu konutların yıl içerisinde sahiplerine teslim edilmeleri bekleniyor.

Samsat ilçe merkezinde daha önce yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen 394 konutun yanı sıra 149 konutun daha yapımına başlanmış ve inşaatları devam ederken, Bayırlı köyünde 8, Başaklı mezrasında 10, Ovacık köyünde 25, Göltarla köyünde 62, Yarımbağ köyünde 54, Kovanoluk köyünde 10 ve Taşkuyu köyünde 110 olmak üzere toplamda 279 konut inşaatı da hızla sürüyor.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, ilçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ve SYDV Müdürü Mustafa Tepe ile birlikte Ovacık köyündeki inşaatları inceleyerek, firma yetkilisi Barış Tokçu ve Ovacık Köyü Muhtarı Abdulmecit Ertan’dan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Kaymakam Alemdaroğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ihaleleri yapılan konutların vatandaşlarca beğenildiğini görmekten mutlu olduklarını ifade ederek kış aylarının da yaklaşması nedeni ile bir an öce çalışmaların tamamlanması ve vatandaşların konutlarına kavuşması için çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiğini belirtti.