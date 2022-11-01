Samsat’ta sis etkili oldu

Adıyaman-Samsat karayolunda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Karayolunun Dot köyü ve Sahabe mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 20-25 metreye kadar düştü. Bölgede dün yağan yağışın ardından bu sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun sis, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler kaza yapmamak için düşük hızda ilerledi.