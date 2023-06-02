Samsat’ta seçim sonrası teşekkür ziyaretleri

Adıyaman’ın Samsat AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Fırat seçim sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 90.06 oyla tam destek verilmesinin ardından teşekkür ziyaretlerine başladı.

Vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 90.06 oyla destek vermelerinden dolayı teşekkür eden Fırat, "Samsatlılar teşekkürün, hizmetin, saygının en büyüğüne layıktır.

Samsatlılar 2017 ve 2018 depremleri sonrasında olduğu gibi 2023 depremi sonrasında yapılan seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek vererek sevgi ve bağlılıklarını teyit ettiler. Bu başarı tesadüf bir başarı değildir. Halkımız kime nasıl değer vereceğini çok iyi bilmektedir. Samsatlılar dik duran, temsil ve yönetim kabiliyeti yüksek dünya liderine oy vermişlerdir. Cumhurbaşkanımıza en yüksek oy veren ilk on ilçe arasında olmamızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bu nedenle seçim sonrası vatandaşlarımızı tek tek ziyaret ederek teşekkür ediyoruz. Samsatlılar teşekkürün, hizmetin, saygının en büyüğüne layıktır" diye konuştu.