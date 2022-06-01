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Samsat’ta öğrenciler yaptıkları resimleri sergiledi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenciler yıl boyunca yaptıkları resimlerini sergiledi.

ADIYAMAN 01.06.2022, 15:13
Samsat’ta öğrenciler yaptıkları resimleri sergiledi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenciler yıl boyunca yaptıkları resimlerini sergiledi.

Samsat Şehit Fırat Demir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülfidan Temel Gürbüz’ün koordinesinde öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları resim ve elişi çalışmalarının açılış programı Müzik Öğretmeni Zafer Gültekin hazırladığı müzik dinletisi ile başladı. Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesilerek, incelenen eserler hakkında bilgiler alındı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat burada yaptığı konuşmada, her ne iş yapılırsa yapılsın mutlaka en iyisinin yapılması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, Samsat ilçesinde bütün kurumların üzerine düşen yükümlülüğü getirerek başarılı çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Samsat Şehit Fırat Demir Ortaokulu Müdürü Osman Uzun ise öğrencilerin yaptıkları eserlerin beğenilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenler ve programa katılanlara teşekkür etti.

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