Samsat’ta köylerin ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Samsat ilçesine atandığından beri vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla ilgili kurum amirleri ile birlikte sık sık köyleri ziyaret ediyor.

İlçe Jandarma Komutanı Fatih Mehmet Yavuz, ilçe Yazı İşleri Müdürü Abuzer Avseren, ilçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, KHGB Müdürü Fahrettin Çelik, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılınç ve SYDV Müdürü Mustafa Tepe ile birlikte Akdamar ve Doğanca köyünü ziyaret eden Kaymakam Bakan, ilk olarak okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra köy Muhtarları Abdullah Sönmez ve Necmettin Öztürk’ten köyün talepleri, ihtiyaçları ve bunlara yönelik çözüm önerileri ile ilgili bilgiler aldı.

Vatandaşlarla sohbet ortamında sıkıntılarını dinleyerek, önümüzdeki süreçte köyde yapılacak çalımalar hakkında bilgiler veren Kaymakam Bakan, kurum amirlerine de tek tek söz vererek ilgi alanlarına giren hususlar değerlendirildi.

Kaymakam Bakan, köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlarla bir arya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köylerin ihtiyaç ve taleplerin titizlikle değerlendirileceğini, önem ve aciliyet durumlarına göre çalışmaların planlandığını söyledi.