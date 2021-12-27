Samsatta kadınlara ücretsiz beslenme ve diyetetik

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaşayan kadınlara ücretsiz beslenme ve diyetetik hizmeti veriliyor.

Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından açılan "Sağlıklı beslenme" kursu kapsamında, kursa devam eden kursiyerlerin yanı sıra Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkez (ÇATOM) kursiyerleri ve vatandaşlara da sağlıklı beslenme ve diyetetik konularında bilgiler verilerek, talep edenlere diyet listesi düzenleniyor. Samsatlı kadınlara bilgiler veren Usta Öğretici Diyetisyen Merve Çelik, yaşam ve sağlık sorunu olarak ana etkenin beslenme bilimi olduğunu belirterek, canın boğazdan geldiği ve aynı şekilde boğazdan çıktı gerçeğinin yüz yıllardır kabul görüldüğünü ifade etti. Diyetisyen Çelik, "Verdiğimiz beslenme ve diyetetik bilgileri ile doğru beslenmenin sağlığımızı nasıl koruduğunu anlatıyoruz. Sağlığı korumak, hastalıkları önlemek veya en aza indirmek için uygulanması gereken bilgiler veriyoruz. Diyetin aç kalmak gibi bir ön yargının asla doğru olmadığını açıklıyoruz. Samsatlı kadınlara gebelik sürecinde beslenme ve diyet programı, emziren annelerin dikkat etmesi gereken kuralları anlatıyoruz. Tek amacımız sağlıklı bir nesil olabilmek" dedi. Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tepe ise yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere bütün bireylere doğru beslenme konusunda bilgiler vererek sağlıklı bir toplum olabilmenin yollarını aradıklarını söyledi. Tepe, "Samsat ilçemizde sağlık ve beslenme alanında çağın ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlı, mesleki ve bilimsel alanda yetkin bir uzman tarafından bilgiler vermesi ve talep edenlere diyet listesi hazırlanması amacıyla sağlıklı beslenme kursu açtık. Kadınlara ve talep eden bütün Samsatlılara bu hizmeti ücretsiz olarak vermekteyiz. Usta öğreticimiz büyük bir özveri ile bu hizmeti sunuyor. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.