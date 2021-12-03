Samsat’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 8 okulda belirlenen 662 öğrenciye özel bir firmanın gönderdiği botlar dağıtıldı.

Samsat Merkez İlkokulunda gerçekleştirilen bot dağıtımına Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe ile birlikte katılarak öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil Fırat, "Öğrencilerimizi bot dağıtma vesilesi ile ziyaret etmiş olduk. Özgüveni yüksek, temiz ve bilgi seviyeleri yüksek öğrencilerin yetiştiriliyor olmasından dolayı mutlu olduk ve istikbale dair umudumuz arttı. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizi sevindiren duyarlı firmalarımızı yürükten kutluyoruz. Hayatta en güzel yatırım çocuklarımıza yapılan yatırımlardır. Bizler de belediye olarak eğitim kalitesinin daha iyi seviyeye çıkarılması için elimizdeki bütün imkanları kullanıyoruz" diye konuştu.

Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve Vakıf Müdürü Mustafa Tepe ise yaptıkları açıklamalarda, duyarlılık göstererek öğrencilere ayakkabı yardımında bulunan firmaya teşekkür etti.