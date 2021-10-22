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Samsat’ta doğalgaz mutfaklara ulaştı

Adıyaman’ın Samsat ilçesi tarihi bir gün yaşadı. İlçede evlere doğalgaz verilmeye başlandı.

ADIYAMAN 22.10.2021, 11:26
Samsat’ta doğalgaz mutfaklara ulaştı

Adıyaman’ın Samsat ilçesi tarihi bir gün yaşadı. İlçede evlere doğalgaz verilmeye başlandı.

2017 ve 2018 yıllarında yaşadığı iki deprem sonrasında yeniden şehirleşmeye çalışan Samsat ilçesinde vatandaşlar, ısınma ve mutfakta doğalgaz kullanmaya başladı. Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçede eve bağlanan ilk doğalgaz vanasını görevliler ile birlikte açtı.

İlk doğalgaz bağlantısında konuşan Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat’ta tarihi bir gün yaşandığını ve hayalleri tek tek gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Başkan Fırat, “2017-2018 yıllarında iki deprem yaşamış Samsat ilçemizin şehirleşmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Milletvekilimiz Ahmet Aydın başta olmak üzere diğer milletvekillerimiz, Valimiz Mahmut Çuhadar hep yanımızda oldu. İlçemizde tarihi bir gün yaşanıyor. Doğalgaz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Samsat’ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve hayallerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz” dedi.

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