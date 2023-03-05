Samsat’ta depremzede çocuklar için eğlence programı düzenlendi

Adıyaman’ın Samsat ilçesine gelen depremzede ailelerin çocukları için eğlence programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden Adıyaman bölgesinde en az etkilenen Samsat ilçesine binlerce aile gelerek geçici olarak yerleşti. Samsat Kaymakamlığı ve Samsat Belediye Başkanlığı’nın çalışmaları ile dışarıdan gelen depremzede vatandaşların mağduriyetleri minimum seviyede tutuldu.

Deprem ve sonraki süreçten olumsuz etkilenen çocuklar ve down sendromu hastalar için Samsat Belediye Başkanlığınca Ahmet Aydın Çok Amaçlı Salonda eğlence programı düzenlendi. Programa yaklaşık bin çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlenen ve yüzleri boyanan çocuklara Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat tarafından hediyeler dağıtıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, depremden az etkilenen Samsatlıların evlerini dışarıdan gelen depremzedelere açtığını, ekmeklerini, sularını bölüştürdüklerini belirterek, Samsatlı hemşerileri ile gurur duyduğunu ifade etti.

Başkan Fırat, "Büyükler dayanıklıdır bir şekilde zorluklara göğüs gererler. Ama çocuklar ve hastalar için durum daha farklıdır. Özellikle çocukların psikolojik durumlarını göz önüne alarak daha farklı bir şeyler yapmaya çalıştık. Yaptığımız eğlence ile onların çığlıkları ve ailelerinin tebessümleri bizleri mutlu etti. İnşallah gücümüz yettiğince yaraların sarılması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.