Samsat’ta canlı hayvan borsası açıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde canlı hayvan borsası hizmete sunuldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsat ilçesinde ihtiyaç duyulan donatıları ile birlikte modern bir hayvan pazarı inşa edilerek açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri, il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, bazı ziraat oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, göreve geldiği günden beri yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bir birinden bağımsız gibi görünen her bir çalışmanın aslında bir bütünün parçaları olduğunu belirtti.

Başkan Fırat, "Bir kez su altında kalmış ve iki deprem yaşamış Samsat ilçesinin yeniden inşa ederek ayağa kalkması için çok yönlü olarak çalışmalar sürdürmekteyiz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Samsat ilçemizde modern bir hayvan pazarı yapıldı ve şükürler olsun ki, bugün halkımızın istifadesine sunduk. İlçemiz turizm, hayvancılık, tarım ve ticaretin yoğun olduğu ve bölgede tercih edilen bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Hayvan pazarımızda hayvan barınakları, kesimhane, lavabolar, çoban evi ve idare kısımlarından oluşuyor. Bundan sonra haftanın Salı günleri canlı hayvan borsamız açık olacak. Burada sadece hayvan alış verişi değil birçok alanda ticaret yapılabilecek. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas ise yaptığı selamlama konuşmasında, Samsat ilçesinde tarım ve hayvancılık sektörüne canlılık katacak olan canlı hayvan borsasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu anlamda çaba sarf eden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve ekinine teşekkür etti.