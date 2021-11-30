banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor
Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu
Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu
Rusya'da Google'a 3 milyon ruble ceza
Rusya'da Google'a 3 milyon ruble ceza

Samsat’ta 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı

Meyvecilik alanında üretim desenini her geçen gün zenginleştiren ve Türkiye’nin nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Samsat ilçesinde çiftçilere 60 bin adet nar fidesi dağıtıldı.

ADIYAMAN 30.11.2021, 09:14
Samsat’ta 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı

Meyvecilik alanında üretim desenini her geçen gün zenginleştiren ve Türkiye’nin nar üretiminde önemli bir yere sahip olan Samsat ilçesinde çiftçilere 60 bin adet nar fidesi dağıtıldı.

Samsat ilçesinde arpa ve buğday başta olmak üzere klasik tarım yapılan arazilerin çoğu devlet tarafından verilen desteklerle meyveciliğe dönüştürülüyor. Çiftçilere verilen desteklerle ilçede ürün deseninden, üretim biçimine kadar ciddi bir değişim yaşanıyor.

Çiftçilerin gelirini artırmak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla Adıyaman Valiliği’nce Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında, İl Özel İdaresinin desteği ile Samsatlı çiftçilere 60 bin adet nar fidanı dağıtıldı.

Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Samsat ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan nar üretimi ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor.

Nar fidanı dağıtım töreninde konuşan Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Adıyaman’da devam eden mevcut sulama projelerinin tamamen hayata geçirilmesi ile birlikte Samsat ilçesi başta olmak üzere üretim deseninde büyük değişikliklerin olacağını ve çiftçinin gelirinin artacağını ifade etti.

Samsat’ın her geçen gün geliştiğini ve üretim deseninin sürekli zenginleşerek değiştiğini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Samsat ilçesinde çok önemli yatırımlar yapıldı. 2017 yılı Mart ayında meydana gelen deprem sonrası Samsat ilçemizin yaraları hızlı bir şekilde sarılarak yeniden inşa edildi. Samsatlı kardeşlerimize hizmet etmekten büyük bir keyif alıyorum. Çünkü sürekli dua ve desteklerini yanımızda gördük. Samsat ilçemize bugüne kadar yapılması gereken ne varsa emin olun yapıyoruz. Samsat 2023 yılında yepyeni bir şehir olarak bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Bugünde çiftçilerimizin gelirini artırmak amacıyla İl Özel İdaremizin desteği ile çiftçilerimize bu yıl içerisinde 275 bin nar fidesi dağıtacağız. Sadece Samsat’a 60 bin adet nar fidesi dağıtacağız. Dağıtacağımız fidanlarla birlikte Samsat’ın nar alanında merkez üs haline geleceğine inanıyorum” dedi.

Son yıllarda Adıyaman’da meyvecilik alanında çok ciddi gelişmelerin yaşandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Çiftçilerimizin gelirinin artırılması amacıyla İl Özel İdaremizin desteği ile ilimizde ve ilçelerimizde meyveciliği yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ilimiz genelinde çiftçilerimize 275 bin adet nar fidanı dağıtacağız. Geçen yıl dağıttığımız fidanlarla birlikte bunların nerdeyse 100 bin adetini Samsat’a dağıttık. Geçen yıl 3.500 ekili nar alanımız varken bu yıl dağıttığımız fidanlarla birlikte bu sayı iki katına çıkmış oluyor. Devam eden sulama projelerimizden Koçali Barajı bittiğinde bu bereketli topraklarda belki de yılda 2 veya 3 ürün alacak çiftçilerimiz. Meyveciliği Geliştirme Projemizi destekleyen başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize, İl Tarım ve Orman Müdürümüze, İlçe Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, nar fidanlarının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere Nar fidanı dağıtımı yapıldı. Samsat ilçe merkezinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7