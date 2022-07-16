Salıcı, iktidarı barajlar üzerinden eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, iktidarın Adıyaman’da ki sulama barajlarını 20 yılda bitiremediğine dikkat çekti.

Teşkilatlardan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte Adıyaman’da parti teşkilatıyla bir araya geldi. Belediye başkanları, parti il ve ilçe başkanları, yürütme kurullarının katıldığı toplantının açılışında basın açıklaması yapan Oğuz Kaan Salıcı, iktidarı Adıyaman’da ki sulama barajları üzerinden eleştirdi.

Salıcı açıklamasında, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ciddi oy aldığı Adıyaman’ın sorunları çok. Almış olduğu oyların karşılığında, Adıyaman’a gereken hizmet verilmemiştir. Uzun zamandan beri yapımı devam eden barajlar hala duruyor. Adıyaman’da toprakların sulanabilmesi için, sulama projeleri için o barajların bitirilmesi gerekiyor. 20 yıldan beri iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin o barajları bitirecek mecalinin olmadığını, kasada parada kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ama umutsuz değiliz. Bu Adıyaman’ın makus tarihi değil. Yarım kalan projeleri CHP iktidarında biz yapacağız. Bunu 1 yıl sonra göreceğiz. Bundan dolayı kimsenin morali bozulmasın. Adıyaman’a biz hizmet edeceğiz. Toplumun önemli kesimleri iktidardan yavaş yavaş kopmaya başladı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da da yaptığı çalışmalarda, düşük oy aldığımız illerde de CHP’ye karşı ciddi bir teveccüh var. Vatandaşımız CHP’ye oy verecek. Bunu kalıcı bir ilişkiye dönüşmesi için o ilişkinin daha da yakın olması için örgütlenme çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

Basın açıklamasının ardından parti teşkilatıyla basına kapalı bir şekilde toplantı devam etti.