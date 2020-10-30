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Sait Aybak kulüp başkanlığını bıraktı

TFF 3. LİG 4. GRUPTA MÜCADELE EDEN ADIYAMAN 1954 SPOR KULÜP BAŞKANI SAİT AYBAK, BAŞKANLIK GÖREVİNİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI.

ADIYAMAN 30.10.2020, 18:24
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Sait Aybak kulüp başkanlığını bıraktı

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Sait Aybak, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Sait Aybak, grupta lider olan takımın başkanlık görevini 2. Başkan Cevher Erdem’e bıraktığını kaydetti.

Takımdan ayrılmadığını, sadece Başkanlık görevini devrettiğini açıklayan Aybak, “Kulübümüzün ikinci Başkanı Cevher Erdem hanımefendiye Başkanlığı bırakıyorum. Sezon sonuna kadar maddi manevi yanındayım, destekçisiyim, işbirlikçisiyim. Dileğimiz temennimiz Adıyaman 1954 Spor Kulübü’nün bu yılda bir üst lige çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.

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