Son Dakika
Şair-Yazar Abdulvehap Ballı’nın Yeni Kitabı ’Endülüs’ çıktı
Şair-Yazar Abdulvehap Ballı’nın yeni kitabı ’Endülüs’ yayımlandı.
ADIYAMAN 18.01.2021, 16:09
3
Şair-Yazar Abdulvehap Ballı’nın yeni kitabı ’Endülüs’ yayımlandı.
Duvarda Asılı Düşler, Sezai Karakoç, Aliya ve Kudüs kitaplarıyla tanınan Abdulvehap Ballı’nın son kitabı ’Endülüs’, okuyucusuyla buluşmak üzere raflardaki yerini aldı.İslam coğrafyasının Batı yakasındaki medeniyet tecrübesini kaleme alan yazar, yaklaşık sekiz asırlık süreci detaylarıyla incelemeye çalışıyor. 711 yılında Tarık b. Ziyad’ın gemilerle yola koyulmasından sonra Müslümanların Avrupa kıtasında inşa etmeye çalıştığı medeniyet deneyimini, 1492 trajedisi ve sonrasını da kapsayacak bir bütünlük içinde ele alıyor. Müslümanların bir tarafta Kurtuba, Tuleytula, İşbiliye, Gırnata gibi şehirlerle, diğer tarafta İbn Hazm, İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, İbn Arabi gibi alimlerle Endülüs coğrafyasına hayat verdiğini aktarıyor. Endülüs medeniyetini tarih, hikmet, felsefe, sanat açısından değerlendiren yazar, kitabın son bölümünde Endülüs’e dair izlenimlerini gezi yazısıyla okuyucularıyla paylaşıyor.
1°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü