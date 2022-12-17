Sahte rapor operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Adıyaman’da sahte rapor düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şahıstan 3’ü mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, medikal firma ve devlet hastanesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 kişiyi sahte rapor düzenlenmesinden dolayı gözaltına aldı.

Usulsüz şekilde hasta bezi raporu çıkaran ve hasta bezi satışı yaptığını gösterip SGK’dan rapor ücreti alarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 9 kişi adli makamlara sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan M.E.F., İ.H.Ö. ve M.F. tutuklanırken, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.