Şahin’den 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Abdurrahman Şahin, engellilerin spora daha fazla katılım sağlaması gerektiğini kaydetti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Abdurrahman Şahin, engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Engelli bireylerin aileleri tarafından spora yönlendirilmeleri gerektiğini kaydeden Şahin, sporun hem bedensel hem de zihinsel gelişim sağladığını söyledi.

Şahin, “Birimizin kardeşi, birimizin yeğeni, birimizin annesi babası olan kısacası canımızdan can olan engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Onlar bizim için farklılık değil bizim içimizden, yüreğimizin bir parçasıdır. Son yıllarda devletimizin destekleri ile engellilerimize yönelik çok güzel adımlar atılmıştır. Bu destekten her gecen gün artarak devam etmektedir. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor.

Bizlerde federasyon olarak daha çok engelli bireyin spora katılmasını, onların hem beden hem de zihinsel olarak spor ile gelişmesini istiyoruz. Bu yönde federasyonumuzun çalışmaları var. Ailelerimiz engelli bireyleri spora yönlendirsin” dedi.