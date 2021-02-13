Sahabe Projesi hızla ilerliyor

Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin külliyesi ve cami inşaatı hızla ilerliyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindekiler Sahabe Hz. Safvan bin Muattal türbesi ve camisindeki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İnşaat çalışmalarında gelinin nokta ile ilgili firma görevlilerinden bilgiler alındı. 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek yapımına başlanılan cami ve külliye inşaatı 2019 yılının Aralık ayında İBB tarafından tasfiye edildi.

İBB’nin bu kararının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer desteklerle birlikte cami ve külliye inşaatına yeniden başlandı. İlbank tarafından projenin devam etmesi için 5 milyon TL ödenek çıkartıldı.

Milletvekili Ahmet Aydın, Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin külliye ve camiindeki inşaat çalışmalarını yerinde incelediklerini, bu nadide projeyi en kısa zamanda bitirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.