banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Sağlıklı yaşam ve spor merkezi kayıtları devam ediyor

Pandemi sürecinden dolayı uzun süre kapılarını sporseverlere açamayan Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde üye kayıtlarına devam ediyor.

ADIYAMAN 18.11.2020, 15:25
2
Sağlıklı yaşam ve spor merkezi kayıtları devam ediyor

Pandemi sürecinden dolayı uzun süre kapılarını sporseverlere açamayan Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde üye kayıtlarına devam ediyor.

Sınırlı sayıda üyenin kabul edileceği yeni dönem kayıtlarında HES Koduyla girişin yapılacağı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtilen kurslar için sporseverlere çağrıda bulunan yetkililer, her seans başında kursiyerin ateşinin ölçüleceği vurgulandı.

Spor kompleksinde hijyen kurallarına harfiyen uyulacağını da sözlerine ekleyen yetkililer, fitness, yüzme ve tenis kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşları Karapınar Mahallesi TPAO Caddesi’nde bulunan kompleksine davet etti. Spor kompleksine gidemeyen vatandaşların ise 0 (416) 227 02 45 numaralı telefonu arayarak telefondan da kayıt yaptırabileceğini belirtildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
hafif yağmur
banner378