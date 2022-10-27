Sağlıkçılar meme kanserine dikkat çekti

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü’nün kuruluşlarında görevli personeller, meme kanserine dikkat çekmek için siyah kıyafet pembe fular ile yürüyüş yaptı.

1-31 Ekim arasında meme kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak için etkinlikler sürüyor. Meme kanseri, ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda ölüme en sık neden olan kanser türü olduğunu ve erken teşhisin ise tedavi sürecinin en önemli belirleyicisi olduğunun önemine vurgu yapmak için etkinlik düzenlendi.

Toplumda farkındalık oluşturmak için Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün kuruluşlarında görev yapan personeller siyah renkli kıyafet üzerine pembe fular takarak, “Erken teşhis hayat kurtarır” sloganı ile Valilikten Demokrasi parkına kadar yürüdü.

Yetkililer, Ülkemizde ilki 1995’te kurulan ve 2002-2004 arasında Avrupa Birliği programları çerçevesinde sayısı 11’e yükselen Kanser Erken Teşhis Merkezleri (KETEM) aracılığıyla toplum tabanlı kanser taramalarına, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edildiğini söyledi.

Yetkililer, “Adıyaman’da Yeni Mahalle Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde yer alan KETEM, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi, Besni Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan KETEM ve hastanelerde Avrupa Birliği Kalite Standartlarına uygun tarama programları ile son teknoloji dijital mamografi cihazlarımız yoluyla halkımıza ücretsiz olarak hizmet verilmektedir” diye açıklamada bulundu.