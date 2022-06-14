banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

ADIYAMAN 14.06.2022, 21:59
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gölbaşı ilçe merkezinde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Hayatı olumsuz etkileyen yağıştan dolayı ilçede bazı rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Şehir merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu.

Yorumlar (0)
21°
açık