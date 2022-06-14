Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gölbaşı ilçe merkezinde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Hayatı olumsuz etkileyen yağıştan dolayı ilçede bazı rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Şehir merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu.