Kızılay Adıyaman Kadın Teşkilat Başkanlığı ile Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabun üretim kursu tamamlandı.

Yaklaşık bir buçuk ay süren ve 20 ev hanımının yer aldığı kursta kadınlara sabun üretimi öğretildi. Sertifikalarını alarak kursu tamamlayan kursiyerler bundan sonraki süreçte evlerinde yada iş yerlerinde sabun üretimi yaparak aile bütçelerine katkı sunabilecek.

Kızılay Adıyaman Kadın Teşkilat Başkanı Esin Karayılan, teşkilat üyeleri ve halk eğitim merkezi yöneticileriyle kursiyerlerin yer aldığı sertifika töreninde kursiyerler tebrik edildi.