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Robotik Proje Şenliği düzenlendi

Adıyaman’da ki Deneyap Teknoloji Atölyelerinde tasarlanan ürünlerin gösterildiği Robotik Proje Şenliği gerçekleştirildi.

ADIYAMAN 08.07.2022, 12:23
Robotik Proje Şenliği düzenlendi

Adıyaman’da ki Deneyap Teknoloji Atölyelerinde tasarlanan ürünlerin gösterildiği Robotik Proje Şenliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezilerinin Deneyap Teknoloji Atölyelerinde robotik kodlama öğrenen ve yeni ürünler tasarlayan ve geliştiren gençlerin ürünleri sergilendi. Geleceğin teknoloji yıldızlarının ileri robotik derslerinin ardından Robotik Proje Şenliği düzenlendi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen Deneyap Proje Şenliğine katılan ve Mayıs ayında eğitime başlayan 120 ortaokul ve lise öğrencisi 2 aylık eğitimlerinin ardından projelerini sergiledi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

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