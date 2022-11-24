Rektör Turgut’un Öğretmenler Günü mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Mehmet Turgut mesajında, öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal doğrultusunda geleceği inşa eden, bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran kutsal ve ulvi bir hizmet görevi olduğunu vurguladı.

Turgut, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ ve ‘Çin’de de olsa ilmi arayınız.’ kültüründen gelmiş kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak köklü tarihimizden ve milli değerlerimizden aldığımız güçle öğrencilerimizi evrensel değerlerle buluşturacak ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak yegâne kimseler öğretmenlerdir.

Kültürümüzde, öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, aziz ve muteber sayılmaktadır. Zira bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmet etmeyi, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi şiar edinmiş bir milletiz.

Yüzyıllar öncesinden eğitim adına yakılmış meşaleyi, ülkemizin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylerine kadar her karışında hakkıyla taşıyan, mesleklerini fedakârlıkla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, bu vesile ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi ve hassaten şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu aziz millet, Ayşenur Alkan öğretmeni, Aybüke öğretmeni, Necmettin öğretmeni ve ismini sayamadığımız daha nice vatan evlatlarını asla unutmayacaktır” dedi.