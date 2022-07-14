Rektör Turgut’un 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin, aziz milletimiz ve güvenlik güçlerimizin destansı mücadelesi ve direnişi ile bertaraf edilmesinin ve demokrasi zaferimizin altıncı yıl dönümünün kutlandığını kaydetti.

Turgut, “Türk milleti, 15 Temmuz gecesi tarihinde hiç karşılaşmadığı alçak bir darbe girişimine maruz kalmış, devlet içerisine sızmış bir grup hain, kendi halkına silah doğrultmuştur.

Bugün gururla kutladığımız 15 Temmuz, bizler için dirilişin sembolüdür. O gece vatanını savunmak için sokaklara çıkan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız adeta bir Çanakkale, bir Kurtuluş Savaşı ruhu içerisinde bu vatanı kimseye bırakmayacaklarını göstermişlerdir. Bugün birlik ve beraberliğin, millet olmanın, demokrasiye ve bağımsızlığa olan inancın yeniden yeşerdiği bir gün olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. 15 Temmuz, iradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan bir milletin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği bir gündür.

Bizlere düşen en önemli görev, kutsal Anadolu toprağını canıyla kanıyla bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizin bıraktığı bu mirası yani Türkiye Cumhuriyetini korumak, kalkındırmak ve güçlendirmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, 6 yıl önce bugün bu destana adını yazdıran kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.