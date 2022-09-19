Rektör Turgut’tan yeni akademik yıl mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, yeni akademik yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

2022-2023 Akademik yılında öğrenci, akademik ve idari çalışanlarla birlikte olmanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını vurgulayan Rektör Turgut, “Önemli bir başarı göstererek Adıyaman Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Evlatlarımızın Adıyaman Üniversitesini seçmiş olmaları bizim için bir onurdur. Bizim referansımız, tecrübemiz, akademik kadromuz ve kurumsal yapımızdır. Öğrencilerimizin üniversitemizi seçmelerinde Adıyaman’ın barış ve huzurun başkentlerinden biri olmasının da elbette büyük bir etken olduğunu düşünüyorum.

19 Eylül itibarıyla başlamış olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılının üniversitemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

En temel önceliğimiz olan öğrencilerimizle yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuğumuzun kesiştiği bu zaman diliminin her anını birbirimizden öğrenerek, yeni bakış açıları kazanabilmek için fırsat olarak görüyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda hem birey hem de kurum olarak sınırlarımızı genişleteceğimize, ufkumuzu daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu büyük ailenin bir üyesi olarak başarı çıtanızı daha da yukarılara çıkaracak ve ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe birlikte taşıyacağız. Bu düşüncelerle 2022-2023 Akademik Yılının tüm öğrencilerimiz ile akademik ve idari çalışanlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.