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Rektör Turgut’tan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

ADIYAMAN 08.07.2022, 11:47
Rektör Turgut’tan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında birlik ve beraberlik mesajları veren Rektör Turgut, “Bayram demek, dayanışma ve paylaşım ruhuyla kardeşliğin güçlendirildiği mübarek zamanlar demektir. Bayram huzur, bereket, sevinç ve paylaşmak demektir. Eda edeceğimiz Kurban Bayramımızın sevgi ve merhametin tüm topluma yayıldığı, dargınlıkların sona erdiği ve mutluluğun paylaştıkça çoğaldığı günler olmasını diliyorum. Temennilerimizden biri de yaşamış olduğumuz küresel salgın sürecinin devam ettiği bu dönemde daha dikkatli ve titiz olmamız gerektiğinin farkında olarak, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere, bütün akademik ve idari mesai arkadaşlarımın, sevgili öğrencilerimizin, tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramımızın bütün evlere, gönüllere huzur, bereket, sağlık getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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