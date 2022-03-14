Rektör Turgut’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

İnsan sağlığını korumak için mesleklerini büyük bir özveriyle yerine ge tiren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hayatla ölüm arasında bir şifa köprüsü olduğunu belirten Rektör Mehmet Turgut, “Sağlık sistemimizin tüm dünyanın gıpta edeceği bugünkü duruma gelmesinde hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları hiç şüphesiz büyük önem arz etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.’ sözü hekimlerimizin güvenli bir liman olduğunu daha iyi ifade etmektedir.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadelede de hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yüreklerindeki insan sevgisi ile böylesine meşakkatli bir mesleği başarıyla ifa etmektedirler. Zaman mefhumu tanımaksızın, fedakarca bıkmadan, usanmadan çalışan hekim ve sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Tüm sağlık teşkilatımıza, bu salgın hastalıkla mücadelede göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile, bu salgın sürecinde hastalara şifa olmak için fedakarca çalışırken vefat eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, ebedi aleme göç eden tüm sağlık çalışanlarımıza Yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en iyi dileklerimle kutluyor, hepsine huzur, mutluluk ve başarı temenni ediyorum” diye konuştu.