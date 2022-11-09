Rektör Turgut’an 10 Kasım Mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, mesajında, 84. yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle andıklarını belirtti.

Rektör Turgut, “10 Kasım’lar, sadece yas günü değil, Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte ilerlememizi hatırlatan günler olmalıdır. Atatürk’ün bize emanet ettiği bu cennet vatanın ve cumhuriyetin, ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba, O’na olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır. Tarihimizin istisna şahsiyetlerden biri olan Mustafa Kemal, elde ettiği zaferler, fikirleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihinde de saygın bir yer edinmiştir. Atatürk’ün milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma konusundaki hedefine bugün de emin adımlarla ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bu vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.