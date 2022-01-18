Rektör Turgut: “Yeni eğitim hizmet binası çıtayı yükseltecek”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kahta Ziraat Fakültesi hizmet binasının 2022 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, yeni eğitim hizmet binasının eğitim anlamında çıtayı yükselteceğinin altını çizdi.

Üniversite olarak tarımsal faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Rektör Turgut, hizmet binasının eğitim kalitesini artırarak Adıyaman’ın il ve ilçelerindeki tarımsal faaliyetlere çok ciddi katkı vereceğine dikkat çekti.

Turgut, “Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültemizin eğitim hizmet binası 2022 yılı yatırım programına alındı. Kahta Ziraat Fakültemizin yeni hizmet binası ile birlikte eğitim ve tarımsal faaliyet ve projeler ile ilgili ilimize önemli katkılarda bulunacaktır. Tarımsal faaliyetlere önem veren bir Üniversite olarak tarım şehri olan Adıyaman’ımıza bu eserin kazandırılmasında büyük destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığına, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a ve değerli milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.