Rehberlik ve eğitim merkezi hizmete açıldı
ADIYAMAN’IN BESNİ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDEKİ SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE OLAN ÖĞRENCİLERE KURSLARIN VE SEMİNERLERİN DÜZENLENECEĞİ REHBERLİK VE EĞİTİM MERKEZİNİ HİZMETE AÇTI.
Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından ilçedeki sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilere kursların ve seminerlerin düzenleneceği rehberlik ve eğitim merkezini hizmete açtı.
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, seçim öncesi vaat edilen 41 projenin birer birer hayata geçirildiğini söyledi.
Başkan Emre, “Ülkemizin tek eğitim bayramını kutlayan ilçemize yakışır bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 41 Projemizin içinde yer alan rehberlik ve eğitim merkezimizi açtık öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rehberlik ve eğitim merkezi sayesinde, eğitimde Lider ilçe olmaya odaklanan belediyemiz sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere rehberlik hizmeti verecek, sınavlara destekleyici kurslar ve seminerler düzenleyecektir. İnşallah buradan hayırlı ve başarılı bireyler yetiştireceğiz” diye konuştu.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25